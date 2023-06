¡No la dejaron entrar!... Xóchitl Gálvez no pudo ejercer su derecho de réplica y se queda fuera de ‘la mañanera’ (videos)

“No me abrieron. Le notificaré a un juez a través de un incidente que quiso ejercer su derechos de réplica y seguramente el presidente tiene 10 días para presentar un recurso, no lo ha presentado y si lo presenta, iremos a un (tribunal) colegiado otros tres meses y vendrá la sentencia definitoria”, adelantó Xóchitl Gálvez.

Gálvez explicó que el fallo del juez establece que la mañanera está obligada a acatar el derecho de réplica en tanto que es un acto de autoridad, por lo que además el derecho de réplica se tiene que ejercer en el mismo lugar.

“Fue una recepción sumamente agresiva. Aquí me mandaron unos señores como troncos, que no me dejaban ni siquiera pasar la reja. Afortunadamente soy una mujer muy fuerte y pude apersonarme en la puerta mariana. Entonces definitivamente no me abrieron”, contó la senadora.

Asimismo, Xóchitl Gálvez señaló que le pidió al expresidente panista Vicente Fox que no asistiera, porque “no se puede volver un tema político, sino que es un tema legal” y que sólo fue a ejercer su derecho de réplica.

“Yo no necesito una pizca de la popularidad del presidente”, agregó la panista.

La panista ingresó el amparo luego de que el presidente López Obrador afirmó que ella votó en contra de la pensión de los adultos mayores, cuando no fue así, por lo que solicitó mediante amparo que se le concediera un derecho de réplica, el cual fue aprobado.

La semana pasada, el mandatario informó que se apelaría el fallo, y la senadora debería tener su propia conferencia.

“Yo lo que le diría a la señora Xóchitl Gálvez es que convocaran a sus conferencias, que tengan sus mañaneras, que invite a Marko Cortés”, ironizó.

Consideró que el amparo es una “una jugarreta de muy bajo nivel, vulgar... Nos reservamos nuestro derecho de admisión”.

Destacó que la senadora es aspirante a la Jefatura de Gobierno, y sería el “colmo” que le preste el foro para hacer campaña.