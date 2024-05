‘Por Guapo’, ‘Mi Gallo’ y ¿’Spiderman’?; Conoce todas las formas en las que el INE considera un voto válido o nulo en 2024

5. No Incluir Información Personal : La boleta no debe contener nombres, firmas, ni otros datos personales que puedan identificar al votante, ya que esto anula el principio de voto secreto.

3. Uso de las Boletas Oficiales : Solo se considerarán válidas las boletas emitidas por el INE para el proceso electoral correspondiente. Boletas no oficiales o dañadas no serán contabilizadas.

¿QUÉ PASA CON LOS VOTOS NULOS?

Los votos nulos son aquellos que no cumplen con los criterios mencionados y, por lo tanto, no se cuentan en el resultado final. Ejemplos comunes de votos nulos incluyen boletas con más de una opción marcada (que no pertenezcan a la misma coalición), boletas dañadas, boletas con marcas fuera de los recuadros en los que no se identifique la verdadera intención del elector, o dónde se exprese abiertamente que es un voto nulo o que no se tienen intenciones de votar por ningún partido político.

1. Ejemplo de votos nulos: