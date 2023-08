AMLO presume logros en su gobierno: ‘me puedo morir tranquilo’

El jefe del Ejecutivo dijo estar satisfecho por los alcances de su Gobierno e incluso consideró que podría retirarse con tranquilidad.

“Ya estamos viendo resultados. Estoy muy contento, lo he venido diciendo, en estos últimos días, estoy muy satisfecho, podría decir que hasta me iría del gobierno con lo que ya hemos logrado, incluso podría decir que hasta me podría retirar, me podría morir tranquilo”, expresó.

“Teníamos un sueño, buscábamos un ideal muchos mexicanos, millones de mexicanos, el que se redujera la pobreza en nuestro país y se disminuyera la desigualdad, y resulta que ya lo logramos, cinco millones de pobres menos o cinco millones de mexicanos han salido de la pobreza”, dijo sobre los últimas mediciones del Coneval.

“Ahora estoy muy contento porque la estrategia de ayudar a los de abajo, de destinar fondos de la base de la pirámide social hacia arriba nos dio resultados”, añadió.