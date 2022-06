‘AMLO resultó mentiroso y necio’ sobre precio de gasolina, afirma Ricardo Anaya

En un nuevo video, el excandidato por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador de “mentiroso y necio”, pues habría sentenciado en el pasado que “si Morena estuviera gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro”.

“Urge corregir el rumbo”, aclaró Anaya luego de exponer videos sobre las declaraciones pasadas de AMLO. “¿Dónde quedó la superioridad moral de alguien que primero promete, y luego lo niega?”.

Luego de que López Obrador presentara un video del panista en su conferencia matutina, donde Anaya asegura que “es un error refinar en vez de extraer petróleo, es mejor venderlo ahora que vale mucho”, el mencionado señala agradecer que se diera difusión a su punto de vista”.

Enseguida, reclamó que el presidente “no tiene argumentos para rebatir esta verdad”.

“Yo quisiera que el presidente nos responda con un simple sí o no a ésto: ¿es cierto que el prometió que cuando Morena gobernara, la gasolina iba a costar 10 pesos el litro?”, exhibió. “¿Entonces por qué cuesta 22?, que es más del doble de lo que prometió”, enseguida, mostró un clip donde AMLO sí asegura lo anteriormente mencionado.

Por otro lado, Ricardo Anaya sentencia que sí es más barata que en otros países, sin embargo, hay entidades en Latinoamérica como Colombia y Argentina donde los precios son más bajos.

“El caso es que él prometio que costaría 10 pesos, y si no lo ha cumplido es por una de dos: o prometió algo de lo que no sabía, o peor, él sabía que no era posible, pero mintió para ganar votos”, agregó, mostrando otro clip donde AMLO aplaude que Morena “reitera su compromiso” rebajando el precio de las gasolinas.

En otro más reciente, López Obrador clama: “no hice el compromiso de bajarla”.

Mientras, Ricardo Anaya también apunta que éste es el mejor momento para invertir en México, debido a las problemáticas que invaden a otras entidades consumidoras del mundo, como Estados Unidos, China e incluso la Guerra Rusia-Ucrania.

“Jamás hubo un momento mejor para invertir en México, pero este gobierno se ha dedicado a poner todo tipo de trabas a que lleguen inverisones, las que generan trabajo para la gente”.

Además, arremetió que uno de los obstáculos es que “las empresas más grandes del mundo ya se comprometieron a no usar energías que contaminen el mundo [...] Bartlett y López Obrador no lo entienden [...] el gobierno, con sus ideas setenteras quieren obligar a esas empresas a comprarle energía cara y sucia a la CFE, o sea, la que se genere quemando combustolio”.