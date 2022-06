AMLO presume que su gobierno comenzó el viraje a la izquierda en Latinoamérica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que la victoria de ayer del izquierdista Gustavo Petro en la elección presidencial de Colombia se inscribe en una nueva etapa de gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe que, afirmó, comenzó con la llegada de su gobierno en 2018.

En su conferencia de este día, el jefe del Ejecutivo Federal contestó además a las críticas que lo señalaron de apresurarse en felicitar a Petro por su triunfo electoral en contraste con el tiempo que tardó en reconocer el de Joe Biden en Estados Unidos, señalando que en el caso del estadounidense su demora obedeció a que esperó el resultado del recuento de votos.

“Yo estoy contento porque iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en América Latina y el Caribe (...) Cuando llegamos nosotros, eran pocos los países que tenían gobierno progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva, con triunfos importantes”, dijo el presidente López Obrador.

Más para leer:Presidentes de América Latina felicitan a Petro por su victoria

En lo que toca a los señalamientos de sus detractores sobre haberse apresurado a felicitar a Gustavo Petro, dijo: “Ayer me criticaron que por qué tan rápido felicité a Gustavo Petro si me tardé para felicitar al presidente Biden. Son cosas distintas. Cuando la elección del presidente Biden, no había todavía resultados, estaba el recuento de votos. Y cuando ya lo felicité (a Petro), ya había salido a reconocer su triunfo el presidente actual, (Iván) Duque”.

Sobre su planteamiento de crear en el continente una comunidad de países semejante a la Unión Europea, el presidente López Obrador, dijo que ésta debe incluir a Estados Unidos y Canadá.

“Se debe incluir a Estados Unidos y Canadá a la integración de América para formar una región, que podamos complementarnos con recursos naturales, fuerza de trabajo, tecnología. Una región, todos juntos, en una etapa nueva, con respeto a las autonomías y a las soberanías de los pueblos, como fue la Comunidad Europea, que luego se convirtió en la Unión Europea, estamos buscando eso”, dijo.

Y agregó: “Y vamos a insistir que nos unamos en toda América, hay muy buenos diplomáticos y políticos, debe haber voluntad pata unirnos, para convivir en beneficio de nuestros pueblos, no castigar por cuestiones ideológicas, dogmatismos, discriminación, y buscar la hermandad en toda América”.

Con información de medios