AMLO se reúne con ‘corcholatas’ en restaurante, previo a encuentro de Morena por selección de candidatos

Sobre el encuentro, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, apuntó que acudiría al recinto a una reunión semanal que realiza con el gabinete de salud; declaró que AMLO no “mandó a llamar a las corcholatas”.

A través de redes sociales, el canciller mexicano había dado a conocer que mostraría una fórmula para la elección de los candidatos, a petición de su partido; Ebrard ha sugerido que la encuesta se lleve a cabo con una sola pregunta, igualmente, que los candidatos renuncien a sus cargos.

Aunque la noticia la iba a dar a conocer el día de hoy, a solicitud de Morena, se le pidió que lo hiciera el día de mañana, martes 6 de junio.

“Me ha pedido el partido que no lo haga hoy; entonces lo haré mañana, mañana por la tarde, como estaba previsto hoy, no tengo inconveniente en hacerlo así. Están ahorita medio, desvelados o desveladas”, señaló.