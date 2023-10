Ana Guevara se lleva la ‘medalla de oro’ de corrupción en encuesta de México Elige

CDMX.- Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), volvió a ser la más criticada en cuanto al manejo de recursos en el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación.

Desde el inicio de la administración su gestión ha sido centro de polémicas por el retiro de becas a deportistas de disciplinas acuáticas, así como diversos señalamientos de desvíos de recursos.

Esta valoración negativa puede observarse en la encuesta que realiza la plataforma México Elige (ME) en la que los ciudadanos que fueron parte del sondeo manifiestan su percepción sobre el Gobierno Federal.

En la medición de octubre, en la pregunta “¿Considera que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay corrupción?” el resultado fue que 62.1 por ciento considera que sí. El 25.6% considera que no existe y el resto no tuvo una respuesta o no sabe.