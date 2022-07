Arturo Herrera asume hoy como director global de Gobierno del Banco Mundial

Este 1 de julio, quien fuera secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, asumió como director global de Gobierno del Banco Mundial.

A través de su cuenta de Twitter, el economista compartió el siguiente mensaje:

“Honored to be back at the @WorldBank as Governance Global Director. Looking forward to work w/ an amazing group of colleagues during challenging times. The pandemic, inflation & war on #Ukraine set a complex backdrop in the quest against extreme poverty & a more equiable world.”



TRADUCCIÓN: “Es un honor estar de vuelta en el @WorldBank como Director Global de Gobernanza. Trabajaré en este grupo increíble de colegas durante tiempos difíciles. La pandemia, la inflación y la guerra contra #Ukraine establecen un contexto complejo en la lucha contra la pobreza extrema y un mundo más equitativo”.

En su mensaje, Herrera expresó que que la pandemia, la inflación y la guerra contra Ucrania propician un contexto complejo en la “lucha contra la pobreza extrema y un mundo más equitativo”.