La ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier , respondió en twitter al periodista Joaquín López-Dóriga luego de que este criticara una foto donde se le ve sola en el aeropuerto de la CDMX, tras presentar su renuncia en la conferencia Mañanera del Presidente López Obrador.

En su cuenta oficial de Twitter , el “ teacher ” publicó la imagen de la ex funcionaria con la frase: “El retrato de la renuncia: la soledad. Ya en el aeropuerto hacia su tierra, Sinaloa”.

El post fue comentado por varios internautas, quienes criticaron el mensaje, al señalar que no debería cuestionarle el viajar sola.

Horas después, fue la misma Tatiana Clouthier quien respondió a López-Dóriga: “No tengo idea como viaje usted, ni como Secretaria viaje acompañada el 95% de las veces; No se que tiene usted conmigo que le quito mucho tiempo o le pagan para molestar; ¿Cómo estarán sus notas si lo básico no lo checa?”

Publicidad

Además aclaró que el vuelo no era a Sinaloa, como él aseguraba, sino a su casa en Monterrey: “El vuelo era a dónde vivo y hasta la sala decía: Mty”.