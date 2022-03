Ataque de Rusia a la base de Yavoriv en Ucrania alerta a la OTAN; estos son los riesgos

La guerra de Rusia contra Ucrania se acercó peligrosamente a la OTAN este fin de semana cuando Rusia atacó la instalación militar de Yavoriv, representativa del “espíritu de cooperación militar” entre Ucrania y fuerzas internacionales.

La OTAN ha sido contundente, el momento en que Rusia afecte el territorio de su países miembros, será considerado como un acto de guerra. Rusia había hecho amenazas contra los envíos de armas extranjeras que ayudan a Ucrania.

A 20 kilómetros de la frontera con Polonia, la base -también conocida como Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad- se ha utilizado para capacitar al personal militar ucraniano, usando instructores de los Estados Unidos y otros países afiliados a la OTAN.

¿POR QUÉ SE ENCIENDEN LAS ALARMAS?

Desde que Rusia anunció una “operación militar especial” que resultó en la invasión de Ucrania el 24 de febrero, funcionarios y analistas estadounidenses advirtieron sobre una posible escalada del conflicto a una guerra más amplia.

El Artículo 5 es “el corazón mismo” del tratado fundacional de la OTAN: el principio de defensa colectiva que significa que un ataque contra un “aliado” se considera como un ataque contra todos los miembros. Polonia es un país miembro.

SOBRE EL ARTÍCULO 5 DE LA OTAN

La OTAN invocó el Artículo 5 por primera vez en su historia después de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos.

Rusia ha atacado a Ucrania por cielo, mar y tierra, pero si Rusia lanza ataques cibernéticos contra Ucrania, el daño podría extenderse más allá de las fronteras del país. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado de EU, Mark Warner, advirtió sobre esta posibilidad el primer día de la invasión rusa.

”Si cierran los hospitales en Polonia porque no hay energía, se está acercando rápidamente a lo que podría verse como una violación del Artículo 5 de la OTAN... así que estamos en un territorio desconocido”, dijo Warner.

¿POR QUÉ RUSIA ATACÓ ESA BASE?

El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que el ataque aéreo destruyó “una gran cantidad de armas suministradas por naciones extranjeras” que estaban almacenadas en la instalación y que mató a “hasta 180 mercenarios extranjeros”.

Para Rusia, el sitio simboliza una de las principales quejas que, según sus declaraciones, suscitaron su invasión en Ucrania: la alianza militar con países de occidente cada vez se acerca más a Europa del Este y al territorio ruso.

LA ‘AMENAZA’ YA NO ES TAN REAL

Aunque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha expresado su interés en unirse a la OTAN, no tiene un camino directo hacia su membresía porque tendría que implementar reformas importantes en su ejército.

“Con respecto a la OTAN, me he calmado con respecto a esta pregunta hace mucho tiempo después de que comprendimos que la OTAN no está preparada para aceptar a Ucrania”, dijo Zelensky a ABC News en una entrevista exclusiva.