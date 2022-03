‘No permitiremos que haya un salvavidas para Rusia’: EU advierte a China de ayudar a Putin

Desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania, los países occidentales le han impuesto sanciones sin precedentes a sus sistemas corporativos y financieros, además su “operación militar especial” podría haberse extendido más de lo planeado. EU acusó el domingo a China de haber sido buscados para ayudar a Rusia.

La petición no sorprendería por cuestiones de alianza, - ambas naciones han estrechado cooperaciones en otros aspectos recientemente- sino, por ser la prueba de fuego para las declaraciones de neutralidad de China.

¿QUÉ PIDIÓ RUSIA A CHINA?

De acuerdo con un funcionario estadounidense que permanece anónimo, Rusia pidió a China equipo militar para continuar la invasión de Ucrania, la cual el presidente ruso, Vladimir Putin, llama “operación militar especial”.

El presunto funcionario no proporcionó detalles sobre el alcance de la petición. La solicitud fue reportada por primera vez por los periódicos Financial Times y The Washington Post.

CHINA ALEGA DESCONOCER LA PETICIÓN

“Nunca he oído hablar de eso”, afirmó el portavoz de la embajada de China en Washington, Liu Pengyu, cuando se le interrogó sobre la petición de ayuda militar de Rusia.

“Se deben hacer los máximos esfuerzos para apoyar a Rusia y Ucrania en las negociaciones a pesar de la difícil situación para producir un resultado pacífico”, dijo Liu.

EU ACUSA A CHINA DE SABER MÁS DE LO QUE ADMITE

El asesor de seguridad nacional de EU, Jake Sullivan le dijo a CNN el domingo que, Washington creía que China sabía que Rusia estaba planeando atacar Ucrania antes de que ocurriera la invasión, aunque es posible que Beijing no supiera el alcance total de lo que estaba planeado.

“No permitiremos que eso avance y que haya un salvavidas para Rusia a partir de estas sanciones económicas de cualquier país, en cualquier parte del mundo”, dijo.

¿CUÁL HA SIDO LA POSTURA DE CHINA HASTA AHORA?

Guo Shuqing, presidente de la Comisión Reguladora de Seguros y Banca de China, dijo que el país no participará en las sanciones, pero tampoco ofreció ningún tipo de rescate, ni se han tomado acciones que indiquen que el gobierno chino está dispuesto a violar las sanciones occidentales.

En una columna publicada en el New York Times, Wang Huiyao, asesor del gobierno chino, dijo que China estaba “en una posición única para actuar como un mediador neutral entre una Ucrania apoyada por Occidente y Rusia”, para poner fin a la guerra.

¿POR QUÉ RUSIA NECESITA AYUDA?

Si bien, las fuerzas rusas ya han causado enormes daños en las ciudades ucranianas clave, Kevin Connolly, ex corresponsal de la BBC en Moscú, afirmó que los rusos tienen problemas logísticos.

“No son buenos en las cosas aburridas que necesitas para que una máquina de guerra funcione, neumáticos de repuesto, mantener las líneas de combustible y comida funcionando, las líneas de municiones”, expuso durante su aportación como experto consultado para el podcast ‘Ukrainecast’ de la BBC.

“Pero al final, temo que el abrumador tamaño de su fuerza militar siga siendo un factor crítico”, concluyó.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó que Rusia haya pedido asistencia militar a China y afirmó que tienen “suficiente influencia militar” para cumplir todos sus objetivos en Ucrania.

CHINA ENFRENTARÍA CONSECUENCIAS

Jake Sullivan, se reunirá el lunes en Roma con el principal diplomático de China, pero desde el domingo ya se advirtió a Beijing que enfrentaría “absolutas” consecuencias si ayudaba a Moscú a evadir las sanciones por la guerra en Ucrania.

El lunes, sin hablar directamente del tema en cuestión, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, acusó a Estados Unidos de difundir desinformación dirigida a China sobre el tema de Ucrania, con “intenciones maliciosas”.