CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) responsabilizó a autoridades estatales y locales de Chihuahua por la muerte, hace tres años, de siete menores indígenas porque no tuvieron acceso a servicios de salud.

En un comunicado, consideró acreditado que se vulneraron derechos básicos de la comunidad indígena de Choréachi y, en especial, de los siete niños y niñas menores de 5 años de esa localidad que murieron entre octubre de 2019 y junio de 2020 por causas relacionadas con desnutrición y enfermedades “prevenibles y curables”.

La investigación de la Comisión determinó que los niños de esa comunidad de la sierra Tarahumara no pudieron acceder a los servicios médicos porque no hay atención primaria en el lugar, las unidades móviles no son suficientes o no llegan y no hay control de la condición de desnutrición de los menores.

El hambre, la pobreza y la marginación son elementos constantes en muchas comunidades indígenas de la Tarahumara.