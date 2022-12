CDMX.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, en lo particular el Partido Verde Ecologista de México renunció a la llamada “cláusula de vida eterna” al asegurar que no requiere de ayuda artificial de ningún partido y fue retirada.

La minuta se avaló en lo general con 269 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 217 en contra del PRI, PAN, PRD y MC.

Previamente, el debate en el pleno del plan B se frenó durante cinco horas, luego de que la propuesta del PVEM para establecer la figura de candidatura común que permitiría convenir la distribución de votos entre partidos aliados abrió polémica ante la opinión pública e incluso derivó en un amago del Presidente, quien dijo que no descartaba vetar la ley por ese solo apartado, ya que “da la impresión que se está actuando de manera tramposa”.

Por ello, se ordenó un receso e incluso los coordinadores Ignacio Mier (Morena), Alberto Anaya (PT) y Carlos Puente (PVEM) acudieron a la Secretaría de Gobernación para negociar la “cláusula de vida eterna”. A su regreso, anunciaron el retiro de la modificación y se retomó el debate.

“Nos dicen que pedimos una cláusula de vida eterna, mienten, mienten, mienten. Miren, desde 2009 hemos estado muy por encima de lo que se establece para mantener el registro nacional. ¿Cuál chiquillada? No necesitamos ninguna cláusula de vida eterna, no era para eso, no era transferencia de votos. De lo que hablábamos era reconocer las candidaturas comunes, pero antes que nos digan que queremos vida eterna, la vamos a retirar”, dijo.

Durante el debate, MC, PAN y PRD presentaron mociones suspensivas, que se rechazaron.

Jorge Álvarez Máynez advirtió que aunque no se aceptó su propuesta de moción “vamos a dar la lucha en la Suprema Corte”.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) señaló que con la reforma “se viola la Constitución, y Morena y sus aliados buscan que el Presidente y su partido se perpetúen en el poder”, mientras que Jorge Espadas Galván (PAN) señaló que no ha terminado la batalla. “Sigue y daremos la pelea. Aquí seguimos defendiendo al INE porque la reforma representa un golpe a la democracia y a la libertad”.

Cynthia López Castro (PRI) advirtió que se trata de una reforma engañosa, repleta de inconsistencias que pone en riesgo la integridad del Padrón Electoral.