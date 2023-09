‘Bienvenidos los que quieran sumarse’; abre Claudia Sheinbaum puerta de 4T a priistas

“ Compañeros, no voy a traicionar al pueblo de México. Estamos por la democracia ”, aseguró la exmandataria capitalina.

La coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación aseguró que luchan por los derechos del pueblo sin importar su clase social: “Tenemos principios que nos conducen como personas: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”.

Durante la firma del Acuerdo por la Unidad, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nombró a los expriistas que se sumarán al movimiento de respaldo a Claudia Sheinbaum en el estado; sin embargo, los asistentes los abuchearon, quienes lanzaron la consigna: “¡Fuera el PRI, fuera el PRI!”.

Al acuerdo se sumó el exalcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta; Jesús Valdés Palazuelos, exdirigente estatal del PRI y exalcalde de Culiacán; el diputado local, Ricardo Madrid Pérez y la diputada local, Cinthia Valenzuela Langarica, también exdirigente estatal del PRI.

Asimismo, se sumó al acuerdo el exboxeador mexicano Julio César Chávez. Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Carrillo subrayó que debe quedar claro que son bienvenidos todos y todas aquellas que acepten los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“De una vez se los digo a ustedes y a todas y todos: tenemos instrucciones muy claras de la doctora Claudia Sheinbaum, de que los estatutos deben de respetarse al pie de la letra. Aquí no hay acuerdos cupulares, no hay acuerdos, no hay acuerdos a espaldas de la militancia”, sentenció.