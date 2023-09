‘Poder Judicial, a favor de la impunidad’; Sheinbaum ante liberación de Uriel Carmona

Tras la liberación del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien salió del penal del Altiplano en el Estado de México este viernes; la virtual candidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Poder Judicial está a favor de la impunidad en el país, asegurando que se necesitará una reforma para hacer justicia.

“(La detención) significa que el Poder Judicial está por la impunidad. En vez de procurar, de hacer justicia, de hacer justicia porque son las fiscalías quienes solicitan a los jueces, en vez de hacer justicia, pues está a favor de la impunidad de nuestro país. Por eso tiene que reformarse el Poder Judicial”, puntualizó en entrevista previa a la firma del Acuerdo por la Unidad en Hermosillo, Sonora.

La ex jefa de Gobierno comentó que no estaba de acuerdo con la liberación de Carmona y con ello demuestra nuevamente una falla en el uso de la justicia, pero un beneficio al presunto “delincuente porque no ha sido juzgado”. Relató que es una persona que desde finales del año pasado había sido parte de encubrir el feminicidio Ariadna Fernanda y fue demostrado públicamente, pues “oculto la verdad”.

“Son cuatro veces y cuatro amparos es decir hay una orientación por parte del poder judicial de que este salga en libertad. Y llama la atención porque es este encubrimiento que yo he llamado muchas veces una tienda de disfraz. Se disfrazan de feministas los ministros, pero cuando se trata de que haya justicia para las entonces esconden la mano. [...] en este caso el poder judicial está actuando para proteger a un encubridor de un feminicidio”, señaló la exmandataria capitalina afirmando que es necesaria una reforma al Poder Judicial, como lo planteo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

(Con información de El Universal)