Califica Boric de ‘brutal’ cifra de feminicidios en México

CDMX.- Durante su visita a México, el presidente de Chile, Gabriel Boric, no fue ajeno a la ola de violencia e inseguridad en el País, y calificó de “brutal” que a diario sean asesinadas 11 mujeres.

En la sesión solemne en el Senado para recibir al mandatario chileno, legisladoras del PAN expusieron pancartas alusivas a la crisis de inseguridad.

Ante ello, dijo: “Veo en sus pupitres (escaños) no un tema político, sino transversal con la frase ‘nos faltan ellas’ y me imagino que tiene que ver con los asesinatos; 11 mujeres asesinadas todos los días, brutal. No naturalicemos este tipo de violencia, tenemos que combatirla en conjunto”.

Ante la mirada incómoda de los morenistas y sus aliados, prefirió no ahondar cuando senadoras del PAN exhibieron carteles con la frase “El INE no se toca”.

Sin embargo, sí exhortó a profundizar la democracia, “porque en Chile lo decimos con mucho orgullo, cuando tenemos problemas de convivencia, cuando tenemos diferencias entre los diferentes sectores políticos, los problemas de nuestra patria los solucionaremos siempre con más democracia”.

Entre aplausos de senadores de oposición, aseveró que “no podemos mirar para otro lado ante los presos políticos de Nicaragua”, después de que integrantes del grupo plural mostraron una manta con la leyenda: “Boric no protege asesinos en Nicaragua como AMLO”.