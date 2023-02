Cancela Diputados encuentro con magistrados del Tribunal Electoral; iniciará la próxima semana

“Ellos se confundieron, no hay inocencias. Sabemos que lo hicieron en esa actitud que han venido asumiendo, digamos, de poca colaboración con otro Poder, y prefirieron darle una salida legal como si estuviéramos dirimiendo un juicio, que no estamos dirimiéndolo, ya hay una sentencia, era inatacable. Entonces, eso no podía revertirse. Entonces, eso demuestra una actitud permanente de hostigamiento que tiene el tribunal hacia uno de los Poderes y tenemos que actuar en consecuencia”, reviró Ignacio Mier en rueda de prensa.

Ignacio Mier, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, también lamentó la negativa de los magistrados a sostener un encuentro con los diputados para clarificar la sentencia con que se revocó la primera convocatoria para la renovación de los consejeros electorales.

“Tuvo conocimiento de la sentencia el pleno hace unos días y nos dio el mandato para que la Junta de Coordinación Política, elaborara un nuevo proyecto de convocatoria y la integración del propio Comité Técnico; lo vamos hacer la próxima semana y con eso ya arranca formalmente el proceso para la renovación de los cuatro consejeros”, confirmó el presidente de la Jucopo.

