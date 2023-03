Cárteles, una ‘amenaza civil’, no terrorista: John Bolton, exasesor de Trump

CDMX.- Para John Bolton, exasesor de Seguridad del gobierno de Donald Trump, los cárteles de la droga representan una “amenaza civil”, no terrorista, como han solicitado etiquetarlos legisladores republicanos.

Bolton, en una entrevista realizada esta semana en “Morning in America”, expresó su desacuerdo con la propuesta del Partido Republicano y advirtió que ésta no resolverá los problemas relacionados con ellos.

TE PUEDE INTERESAR: EU usaría sus fuerzas armadas contra cárteles, incluso en México; presentan iniciativa

Pese a ello, aclaró que el poder de dichas organizaciones criminales, de México y Colombia, no debe ser subestimado porque “han ido creciendo en fuerza”.

El exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos reveló que incluso “estábamos muy preocupados por eso en la administración Trump”.

“No son como Hamás o Hezbolá. Es una amenaza diferente, es un problema grave. Como digo, no lo subestimo en absoluto, pero creo que los trucos retóricos (como ponerles la etiqueta de terroristas) no ayudan a promover la política”, refirió.

Esta semana, las tensiones entre el gobierno de EU y México han crecido tras el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos a manos de grupos criminales en Matamoros, Tamaulipas.

El problema se sumó al conflicto por el combate al fentanilo, droga que es considerada ya una “epidemia” en Estados Unidos pues durante 2021 fallecieron 107 mil personas por sobredosis.

Bolton explicó que los grupos terroristas y los cárteles de las drogas son problemas diferentes y, por lo tanto, requieren diferentes respuestas porque al “llamarlos a todos de la misma manera creo que sólo se corre el riesgo de crear confusión”.

‘NO ES NECESARIA UNA INTERVENCIÓN MILITAR’

El exasesor de Seguridad de Trump también consideró que no es necesario realizar una intervención militar por parte de EU en territorio de México para combatir a los cárteles de las drogas, como también ha sido sugerido por algunos integrantes del partido Republicano.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es pura propaganda’: AMLO sobre la calificación de terrorismo en México y se burla del WSJ

Al respecto, añadió, que los gobiernos sí deberían trabajar juntos para enfrentar el problema.

“No nos interesa atentar contra la soberanía mexicana. Los cárteles de la droga son los que con su conducta están vulnerando su soberanía y la nuestra.

“Así que trabajar juntos y eso podría significar una operación militar conjunta, ciertamente una operación conjunta de aplicación de la ley tiene sentido para ambos”, expresó.

Como ejemplo puso que hay “trabajar con México como Estados Unidos lo hizo anteriormente con Colombia para aumentar las respectivas fortalezas para destruir los carteles”.