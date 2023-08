Caso Lagos de Moreno deja expuesto a gobernador Alfaro: Riva Palacio

Pese a las dudas en torno al caso de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, el periodista Raymundo Riva Palacio consideró que el gobernador Enrique Alfaro queda expuesto y atrapado en la cadena de violencia que aqueja en los últimos años a la entidad jalisciense.

En su colaboración de hoy, Riva Palacio disecciona la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, caso sobre el que existen varias hipótesis, pero que aún no existe una conclusión sobre lo que realmente les ocurrió, pese a los videos y fotografías que circulan en redes.

“El video con el que están trabajando las autoridades no apunta a que sea un ajuste de cuentas entre criminales, ni siquiera por equivocación. Una fotografía adicional al video muestra a los cinco jóvenes golpeados en la cara, pero sin señales de que hubieran sido torturados. Ese material parece tener otro origen y destino”, señala Riva Palacio.

El periodista asegura que el misterio que envuelve el caso de los cinco jóvenes, no esconde la impunidad con la que las organizaciones criminales operan en la región de los Altos de Jalisco.

“Cuentan con protección institucional dentro de las áreas de protección civil municipal y estatal, ni el desastre que tiene en materia de seguridad el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que admitió públicamente que el narcotráfico quiere desestabilizar al estado con ataques ‘irracionales, violentos y directos’ que exigen, dijo, una reacción del Estado Mexicano”, consideró.

De acuerdo con Riva Palacio, el gobernador Alfaro está atrapado en la cadena de violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues consideró que está anteponiendo la política a sus acciones, al permitir que su gabinete se resista a compartir información con autoridades federales.

“Hablar de que hay un proceso de desestabilización en Jalisco, es llevar el fenómeno de la violencia criminal al ámbito político, lo que es un intento por desviar la responsabilidad que tenía y que incumplió”.

Por ello, Riva Palacio concluye que el caso Lagos de Morena deja expuesto a Alfaro, al tomar una importancia nacional que no habían tenido casos similares ocurridos con anterioridad.

“Se le empiezan a cobrar facturas a su negligencia por no atajar y atender la inseguridad, que obliga a su Fiscalía a resolver este crimen de manera certera y expedita. Hacerlo no borrará la incompetencia de Alfaro en este campo, pero lo ayudará a que no comience su caída en picada”.