Así es la finca en Lagos de Moreno donde estuvieron los cinco jóvenes desaparecidos

El inmueble se encuentra en obra negra porque sólo esta la fachada, zaguán, ventanas, pero no tiene puertas, piso, y mucho menos techo.

La finca tiene los sellos de “inmueble asegurado” caídos y está conformada por dos pequeños cuartos, así como paredes con varios grafitis.

“Bienvenidos MZ”; “Perro que no es fiel nació para gato”, “A slaughtering is the best medicine (una matanza es la mejor medicina)”, son algunas de las frases que se pueden leer en los videos captados. Cabe resaltar que el video viral cuenta con una firma y emojis refiriéndose al “MZ”.

Aquí fue donde la Fiscalía del Estado de Jalisco localizó indicios de sangre, mordazas y zapatos lo “que hacen suponer que los cinco jóvenes estuvieron en dicha finca”.