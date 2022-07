“Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno porque no se puede humillar, vulnerar, la dignidad de las personas”, comentó este martes.

La residencia de Moreno ubicada en el estado de Campeche, donde fungió como gobernador, fue cateada este lunes por 30 agentes ministeriales como parte de de las diligencias que hay en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

La inspección del inmueble, ubicado Lomas del Castillo tuvo una duración de más de seis horas y fue documentada por los agentes.