CFE restablece 90% del servicio eléctrico en Guerrero y el 55% en Acapulco tras paso de Otis

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, informó este viernes que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido el 90 por ciento del servicio eléctrico a nivel general en Guerrero y el 55 por ciento en Acapulco tras el paso del huracán ‘Otis’ la madrugada del 25 de octubre.

“El avance es muy superior, casi en su totalidad tenemos el servicio eléctrico tanto en Acapulco como en Coyuca de Benítez, continúan 2 mil 900 electricistas, quienes están levantando hasta el momento 6 mil 143 postes que ya están instalados, de los 12 mil 500 que se cayeron”, aseveró en videollamada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Velázquez mantuvo en 46 el número de personas sin vida tras el paso del huracán e informó que personal de la secretaría de Bienestar ha censado 71 mil 367 viviendas en Acapulco y Coyuca de Benítez.

AMLO DEFIENDE SU PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

“Se les ayuda a todos, pero se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada, que es la mayoría, hay quienes perdieron sus casas, perdieron sus muebles, no tienen estufa, no tienen refrigerador, no tienen camas, entonces primero tiene que ser a ellos”, argumentó.

En esta misma línea, López Obrador dijo buscar que las aseguradoras paguen ‘lo más pronto posible’ el 40 por ciento de los daños que padecieron más de 300 hoteles, y que la Secretaría de Hacienda les pagará la mitad de los intereses de los créditos que contraten para reparaciones.