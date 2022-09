En el marco de su ponencia en un evento realizado en la Arena Ciudad de México, el presidente de Grupo Salinas cuestionó el cobro de impuestos del gobierno federal y del SAT.

‘Ahí viene el gran pecado de los “gobiernícolas”, porque aparte de quitarnos nuestro dinero para pura pendejada (sic), aparte de eso, se dedican a estorbar. A ver ¿quién se puede dar de alta para pagar impuestos en el SAT? “No pues nadie porque no hay citas” ¿Cómo? Quiero ir a pagar impuestos y no hay citas. Ah, pero qué tal te están jeringado con que es que no paga los impuestos, pues claro que no, porque me estoy defendiendo de un cobro indebido’, aseguró el dueño de TV Azteca.

TE PUEDE INTERESAR: INAI ordena al SAT informar sobre condonación a productora de Epigmenio Ibarra

Publicidad