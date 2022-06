‘Como nunca’, promete AMLO más presupuesto; destinará más de 440 mmdp a programas sociales

CDMX.- Al asegurar que no hay subejercicios en el presupuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su gobierno destinará este año 443 mil millones de pesos “como nunca en la historia” para los programas sociales destinados a la gente.

“Miren 443 mil millones de pesos, nunca en la historia de este país se había dedicado tanto a la gente para que tengan una idea; hay 35 millones de viviendas en el país de acuerdo con el CENSO y se está llegando ya casi al 80% de las viviendas”, dijo en su conferencia mañanera del día de ayer en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que esa ha sido la clave de su gobierno, por eso sus adversarios “los conservadores” no han podido afectar a su administración.

“Esta es la clave, por esto no han podido los conservadores, ni con la guerra sucia; no se puede llevar a cabo un cambio de fondo si no se cuenta con el apoyo del pueblo, no se transforma un país sin el respaldo del pueblo”, declaró.

“Y para que el pueblo respalde a su gobierno, su gobierno tiene que estar al servicio del pueblo, esto qué van a entenderlo los que ni siquiera respetan al pueblo; menos se puede decir que quieran al pueblo.

“Se sienten superiores y sabiondos, por eso se desesperan: ‘cómo es posible que triunfe y se mantenga un movimiento popular”, expresó el mandatario.

Criticó el Presidente que por ello sus adversarios lanzan calificativos de manera despectiva como “populismo, paternalismo, ignorancia, no entienden nada, por más que trate uno de ayudarlos, ahora si lo que natura no da, Salamanca no otorga”, agregó.

INCENTIVO

En entrevista con MVS Noticias, Miguel Székely, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, dijo que los apoyos sociales siempre han existido, pero “el problema es que ahora venden la idea de que estos emanan desde una sola persona: Andrés Manuel López Obrador”.

Székely remarcó que lo que hacen los Servidores de la Nación de ir de casa en casa mencionando que es un apoyo de Morena y AMLO es ilegal: “recorren el país repartiendo dinero y les dicen que estos apoyos son por parte de este Gobierno de México, que, si no sigue y no votan por ellos, tampoco seguirán los apoyos”.

El experto reiteró que el que sí influye más, es el apoyo a adultos mayores: “se usa como un incentivo para obtener votos en las elecciones”.