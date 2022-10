Con hasta 10 aviones, operará aerolínea del Ejército; Morena ya analiza planes para 2023

El día de ayer, lunes 3 de octubre, una nueva filtración del grupo de hacktivistas “Guacamaya” aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca crear una mega agenci de turismo, donde habría desde hoteles, parqus, museos y hasta su propia aerolínea.

Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “es cierto”, pues se está trabajando en dicho proyecto desde la Sedena, sin embargo, todavía no se decidía si se llevaría a cabo o no. Asimismo, AMLO aseguró no saber que el grupo filtró la información.

“Queremos que sea algo nuevo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo”, señaló.

Enseguida, prometió que se van a manejar hasta 10 aviones “que no se van a adquirir, sino que se rentan”.

“Se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas, todo esto porque hace falta que haya más servicios. En el primer análisis que se hizo, se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos, vamos a seguirlo tratando”, recalcó en su conferencia matutina.

AVANZA MORENA EN PLANEACIÓN

Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que la bancada ya está analizando los planes para encontrar una ruta legal y, así, llevar a cabo el proyecto de la Sedena.

“Vamos a revisarlo, no es un asunto nada sencillo, es un asunto que requiere un amplio análisis, pero de entrada lo vamos a abordar como cualquier otra iniciativa, y derivado de la revisión, vamos a emitir un criterio más concreto y certero”, dijo al medio El Universal.

“Cualquier mecanismo que permita ampliar la competencia, ofrecer un mejor servicio, y ampliar la capacidad de oferta para todos los usuarios, es bienvenida, hay ejemplos en el mundo donde incluso está estatizado completamente, otros donde hay una operación mixta, en el caso de nuestro país se ha venido procurando que haya participación del estado porque genera equilibrios y permite la regulación del mercado sin que se violenten las reglas del Estado, son esquemas”, confió.

Para Mier, la apertura de una nueva aerolínea, además del proyecto turístico, representaría generar un equilibrio en el mercado, regulándolo.

“Tendremos una reunión con los integrantes de la banca para podernos empapar más sobre el tema y ver si involucra o no, trabajo legislativo”, reiteró.