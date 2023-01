Conceden a Ovidio Guzmán nueva suspensión provisional para frenar extradición a EU

Con el fin de no ser extraditado a Estados Unidos por el tráfico de fentanilo, un juez federal del Estado de México concedió a Ovidio Guzmán —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líder de la facción “Los Menores” del Cártel de Sinaloa— una nueva suspensión provisional para frenar dicho procedimiento.

El titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, al asumir competencia de caso, otorgó la medida cautelar para que “El Ratón” no sea entregado a las autoridades estadounidenses y permanezca recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, para su disposición con el juez responsable del caso.

Por lo que hasta que no se dicte suspensión definitiva, el juzgador determinó que “se concede dicha medida cautelar, para el efecto de que el directo quejoso (Ovidio Guzmán) no sea extraditado y quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal, en el lugar en que se encuentra recluido y a disposición del juez responsable, sin perjuicio de que continúe el procedimiento de extradición que se le instruye; lo anterior, hasta en tanto no se dicte la suspensión definitiva”.

Aceptando la competencia del caso declinada por el juzgador Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y avocado al conocimiento del asunto.

Es decir, dentro del amparo 63/2023, el juzgador sostiene que dicha suspensión no afecta de ninguna manera el proceso de extradición, ya que evita que “El Ratón” pueda ser enviado a EU mientras se resuelve su juicio de amparo en totalidad.

Además, reiteró la suspensión de plano emitida por el juzgado declinante, en relación con los actos reclamados por Guzmán López consistentes en incomunicación, tortura física o psicológica.

Mientras tanto, el próximo 24 de enero el juez Quinto de Distrito decidirá si le concede la suspensión definitiva o no. Es de recordar que el hijo de “El Chapo” Guzmán es requerido por la Corte de Distrito de Columbia por el cargo de conspiración al distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana.