Confronta subsecretario de Educación a estudiante que le pidió no politizar

CDMX.- En redes sociales se viralizó un video en el que el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, protagonizó una breve discusión con un estudiante, el cual le pidió no politizar un evento académico en Puebla.

El material que se difundió en la web muestra el momento en el que un joven pide a Concheiro: “Señor, no haga política, por favor, con los jóvenes”.

El subsecretario le respondió con un cuestionamiento “¿Cuántas materias debes, cuántas materias debes? Entonces por qué estás aquí desafiando”.

“No, no, no, no, nosotros somos jóvenes, venimos aquí a participar y no tenemos por qué hablar de políticos”, comentó el estudiante, aparentemente del Tecnológico Nacional de México (TecNM).