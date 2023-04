Considera AMLO viabilidad de extradición de Ovidio Guzmán

“Pues sí, se hacen los trámites, pero son procesos que llevan tiempo. No sé si se acuerdan de que primero se recurrió a el argumento o la excusa o el pretexto de que no era él, que no era Ovidio, entonces, eso lleva un tiempo, para eso lo hacen los abogados, porque hay que demostrar de que se trata de Ovidio”, explicó el presidente.

“Entonces lleva tiempo, mientras eso no se desahogue no se pueden continuar con los trámites. Luego hay otros amparos y depende de los jueces. Entonces, vamos a esperar a ver qué resuelven”, mencionó el mandatario federal.

Tras abordar el tema de la extradición de Ovidio Guzmán el presidente mencionó que la prioridad de su gobierno es atender las causas que llevan a la población a sumarse a las filas del narcotráfico.

“El problema de la violencia se tiene que enfrentar atendiendo las causas no solo con medidas coercitivas, no sólo con cárceles, no sólo con amenazas de mano dura, hay que atender las causas, hay que procurar que no se deje sin oportunidades a la gente”, mencionó.

“Nadie nade malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero es no es fácil de asimilar, sobre todo por los conservadores, que son muy autoritarios; pues miren la actitud de Felipe Calderón, declarar la guerra, y mano dura, y ‘mátalos en caliente’, y masacres y torturas”, añadió.

López Obrador señaló que es clave garantizar buenos salarios “hay que garantizar la atención a los jóvenes y algo que es fundamental: que no se desintegren las familias, que se mantengan valores culturales, morales, espirituales”.