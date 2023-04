Justifica AMLO iniciativa para desaparecer Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la iniciativa de reforma con la que busca la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la fusión de 17 organismos desconcentrados.

En su conferencia matutina mencionó que “no son necesarios” porque no ayudan a la gente y que estos fueron creados en la época del derroche y de los gastos superfluos de administraciones anteriores.

Adelantó que si esta iniciativa pasa no será removido de su cargo ningún trabajador: “no se despide a nadie, los trabajadores tienen garantizado sus puestos, no hay ningún problema”.

“Se liquidan estos organismos porque no son necesarios, los crearon en la época del derroche, de los gastos superfluos, y además no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo, es para que el gobierno se siga tragando el presupuesto público”, señaló.