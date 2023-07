‘Corcholatas’ tienen puertas abiertas para regresar, señala AMLO

A pregunta expresa sobre la eventualidad de que el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pudiera regresar a su gabinete ante el rumbo de su campaña en la búsqueda de lograr la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “va a depender de los resultados, hay que esperarnos, la verdad que todos los que están participando son gente con mucha experiencia en la administración pública, buena política, son honestos, Aquí tiene las puertas abiertas, nunca se les ha cerrado”.

En su conferencia, López Obrador volvió a descalificar el proceso en la oposición, con especial énfasis en quien, asegura, será la abanderada del Frente Amplio, Xóchitl Galvez: “La están inflando, pero no levanta, no va a levantar, porque son otros tiempos, ya la gente está muy consciente y el haber nacido en un pueblo, no significa que se le tiene amor al pueblo, Muchas veces los que vienen de abajo se vuelven ladinos, son racistas y clasistas. Se olvidan de sus orígenes, suele pasar en los pueblos, los más represores son caciques. También de origen popular. Que olvidan su pasado. Hay algunos que hasta se blanquean”.

Fue designada porque “quieren regresar por sus fueros, seguir robando. La escogieron porque piensan que vana engañar con una mujer, nace en un pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice grosería. Pero la gente ya no se va a dejar engañar, es como, se acuerdan de las víboras, tepocatas, con Salinitas ni a baño, y cuando yo llegue a la Presidencia voya meter a la carcela Salinas y todos sus familiares, ahora si viene el cambio”.

En este contexto, señaló que como parte del acuerdo promovido por Claudio X. González se determinó que Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, será el candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“A pesar de los escándalos de corrupción. Son de las gentes que suceden, que pueden parecer extrañas, pero así es la vida política y así es la democracia. Ese señor Taboada, fue el que obtuvo más votos en la pasada elección en Benito Juárez, porque ahi la mayoría apoya a los candidatos de la derecha, en la colonia del Valle”.

Sin embargo, López Obrador dijo que en “estos tiempos benditos” ya la gente está despierta y “si no se tienen convicciones, sino que se le respeta al pueblo, no, aunque se venga de cuna humilde, aunque se haya nacido en un pueblo. No, son cosas distintas. Ellos piensan, los mandamases que pueden ganar. No, les falló, ya se los puedo adelantar, ya chuparon faros”.

Al abundar sobre la eventualidad de que los aspirantes en su movimiento puedan regresar al gabinete, donde habló de los contendientes en general, sin especificar sobre López, dijo que en cualquier caso “va a depender de ellos y los resultados del proceso, cómo decida la gente que es la que va a resolver a quien quiere que yo le entregue la estafeta, el bastón de mando, para construir el movimiento de transformación”.