‘Córdova ya se va, se puede hallar uno mejor’

CDMX.- Al criticar la moratoria constitucional anunciada por la coalición Va x México y al recordar su propuesta de reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, “ya va a salir” en 2023.

“En el caso de la reforma electoral, de todas maneras ya va a salir Lorenzo Córdova y se puede elegir a uno mejor; el señor Ciro Murayama, se puede encontrar uno mejor”, dijo con ironía López Obrador en su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Tras las elecciones del pasado 5 de junio, López Obrador hizo una reverencia y expresó su respeto y admiración a los ciudadanos de Tamaulipas porque “fue el estado con mayor participación ciudadana, fue heroico el comportamiento”.

“¿Qué es la democracia? Es el pueblo. ¿Es el Instituto Electoral? ¡No! Si fuese por ellos no habría democracia, es la gente, es el pueblo. Entonces, claro, se busca una reforma constitucional para que los consejeros sean gentes de inobjetable honestidad, que los elija el pueblo a los consejeros.

“Ah, no quieren eso porque quieren tener a los mismos, ese prototipo de Lorenzo Córdova y demás. ¿Por qué no quieren la reforma? ¿Porque ya no van a haber plurinominales? ¿Por qué no quieren la reforma? ¿Porque ya no va a haber billullos? Porque van a seguir manteniendo un aparato que es el más costoso en el mundo para organizar elecciones y con menos credibilidad”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa mañanera de ayer.

“Que sigan su camino, van muy bien, ahí la llevan”, agregó.

López Obrador mencionó que está demostrado que el motor del cambio es el pueblo, porque si fuera por los opositores no habría democracia.

En este sentido, dijo que su intención de reforma es buscar que los consejeros que integren los organismos electorales sean gente de inobjetable honestidad, además de elegidos por la población a través del voto.

Recientemente, el consejero presidente del INE señaló que la reforma electoral que propone el presidente López Obrador no es necesaria para el país antes de las elecciones de 2024 y defendió que los organismos públicos locales electorales, que desaparecerían de trascender la iniciativa, han dado estabilidad al país, entre otros argumentos para desechar la reforma electoral.