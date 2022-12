MIAMI, EU.- El día de la Virgen de Guadalupe es una fiesta religiosa a nivel nacional en México, pero desde hace un par de décadas, el festejo ha cobrado cada vez más relevancia en Estados Unidos.

“Durante todo el mes de diciembre ponemos especial énfasis en nuestra Madre de Guadalupe”, dice un vocero de la Diócesis de Los Ángeles, California.

“Desde luego el día más importante es el 12 de diciembre, cuando deja su mensaje más amoroso y el milagro de su presencia en la tilma de San Juan Diego”, añade, en alusión a la imagen que quedó grabada de la Guadalupana.

“Los mexicanos que vivimos en Estados Unidos todos los años la festejamos, desde hace mucho tiempo”, cuenta Adriana Rueda, quien nació en Carolina del Norte, hija de padres mexicanos y toda su vida ha estado en contacto con las creencias y tradiciones de México.

“No recuerdo un solo año no haberla ido a ver (a la iglesia), aunque los dos últimos años le pusimos un pequeño altar en casa: por la pandemia no pudimos salir. Y puedo decir que nos regaló el milagro de no morir”, dice conmovida al recordar que sus padres se contagiaron del virus, “pero la Virgen de Guadalupe los cuidó y los alivió”.