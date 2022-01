Cuauhtémoc Blanco aparece en foto con narcos; él se defiende: ‘no soy ningún delincuente’

En la imagen se pude ver al líder del cártel Guerreros Unidos y luego jefe de plaza en Morelos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenido por elementos del Ejército el 17 de febrero de 2021 en Cuautla.

A su lado aparece Homero Figueroa Meza, La Tripa, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o Los Tlahuicas.

Luego se observa al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y en el extremo derecho de la fotografía aparece Raymundo Isidro Castro Santiago, El Ray, líder regional del CJNG en Morelos.

BLANCO SE DEFIENDE Y NIEGA LA FOTO HAYA SIDO TOMADA EN SU CASA

Cuauhtémoc Blanco, posteriormente, respondió a los reporteros los cuestionamientos sobre la imagen que circuló en la que aparece con presuntos líderes del narco.

“Me piden muchísimas fotos y que no le voy a preguntar ‘¿oye a qué te dedicas?’, imagínate que le pregunte a cada persona...así me encontrado a muchísimas y en discotecas y bares igual me he tomado fotos cuando era futbolista”, dijo.

Asimismo cuando le pidieron aclarar el hecho de que hubo quienes dijeron que se trataba de su casa de Cuernavaca, en Tabachines, este lo rechazó tajante: “¿Tú crees que voy a meter a mi casa a tres criminales del narcotráfico?... Si los hemos agarrado”, añadió.

En entrevista para El Universal, Blanco dijo que “en el proceso electoral también me sacaron una fotografía con el hijo de El Chapo. Yo no sabía ni quien era, pero como soy tan buena gente y me saco fotos con todo mundo, no le voy a negar la foto a nadie porque soy una persona que viene de abajo”.

“Yo no soy ningún delincuente, ni pacto con ningún delincuente. Voy a seguir trabajando para darle paz al estado y mejor que se preocupen los narcopolíticos que están aquí. Ellos sí están siendo investigados, yo no tengo nada que esconder, que me investiguen al 100%, la gente que me conoce sabe como soy”.