Defiende Rocío Nahle la Reforma Eléctrica; descarta que viole tratados internacionales

“El Consejo Coordinador Empresarial argumenta que se viola la competencia, son cuatro temas, y en los cuatro hemos demostrado que no vamos a violar tratados internacionales”, puntualizó en el evento que se realiza en un hotel de la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que la reforma eléctrica ya fue revisada a conciencia y no hay una sola violación a tratados internacionales, por lo que las amenazas del sector privado como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no van a prosperar.

La funcionaria federal acusó además a los privados de querer pedir indemnizaciones estratosféricas que no son comprobables, por lo que insistió en que las eventuales amenazas ante tribunales internacionales no van a pasar.

“Nos quieren amenazar con el petate del muerto, perdón por la expresión, al decir ‘vamos a ir ante tribunales internacionales’, falso, falso, no nos pueden amenazar porque nosotros también tenemos como, somos el Estado mexicano, dicen ‘págame lo que invertí’ y manejan unas cantidades estratosféricas que no son comprobables, entonces, prácticamente no tenemos ningún problema con esto”, aseguró.

Nahle García ofreció un análisis sobre la viabilidad de la reforma eléctrica, el mismo que mostró este lunes a senadores de Morena. Sostuvo que la propuesta de reforma que se está impulsando “se cuidó mucho y se trabajó mucho para que sea una reforma realmente buena para todos los mexicanos”.