Se mantiene intacta cifra negra de delitos en Coahuila; suben denuncias, pero autoridades investigan menos

“ Se calcula como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados sin carpeta de investigación más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció o si se inició carpeta de investigación, entre el total de delitos ”, explica el Inegi.

Según el Instituto, esta cifra negra se calcula a través de los delitos que ocurren pero que no son denunciados, como por el cálculo de las denuncias que avanzan en el trabajo de las autoridades procuradoras de justicia.

En Coahuila, la cifra negra de delitos, aquellos que ocurren pero no son denunciados o investigados por la autoridad, ha permanecido casi intacta en los últimos dos años , reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dentro de ese cúmulo de personas que le atribuye a la autoridad el hecho de no haber denunciado, en el 32.2 por ciento de los casos las personas consideraron que denunciar implica una pérdida de tiempo frente a las autoridades, percepción que cambió positivamente en apenas dos por ciento en comparación con el año anterior.

En la encuesta, al menos en el 53.6 por ciento, los coahuilenses refirieron que los principales motivos por los que no denuncian, son atribuibles a la autoridad, mientras que en el resto no denunciaron por otras causas, incluidas las atribuibles a sí mismos.

En el 34.5 por ciento de los casos de los delitos que sí se denunciaron, las personas dijeron que tardaron más de cuatro horas en el trámite, y en este grupo, se encuentra la mayor parte de población que sí se presentó a levantar una denuncia ante la autoridad. Únicamente un 19.4 por ciento dijeron que tardaron menos de una hora.

Otro 11 por ciento de las personas que no denunciaron, consideraron que los trámites eran largos y difíciles, y otro 7.5 por ciento consideró que no tiene confianza en las autoridades, mientras que otro 1.6 por ciento dijo que la autoridad tenía actitud hostil y otro 1.2 por ciento por miedo a extorsiones.

Quienes no denunciaron por causas no necesariamente atribuibles a la autoridad y donde se concentra a un 46 por ciento de la falta de denuncias, en un 16 por ciento dijo que la principal causa fue porque consideró que era un delito de poca importancia como para acudir con la autoridad, en otro 12.5 por ciento por no tener pruebas y en otro 7.7 por ciento por miedo al agresor.