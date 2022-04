Denuncian la desaparición de alumnas del Cecyt 14 del IPN

Más para leer: Desaparece modelo de Only Fans Yummi Li en la CDMX

Las jóvenes acudieron a clases, pero ya no regresaron a sus hogares.

“Lo único que sabemos es que mi hija entró a la escuela porque se ve en cámaras, pero ya no tenemos un video que nos diga a qué hora salió, con quién se fue, si alguien la sustrajo. No tenemos nada. Las autoridades de la escuela nos dijeron que su sistema de seguridad sirve básicamente para salvaguardar su equipo de cómputo, nos dijeron que ha sido de mucha utilidad porque si se pierde una mochila, una tablet lo encuentran enseguida. Pero yo sí quiero hacer énfasis y nadie me da respuesta”, detalló Daniela Monroy Garibay, mamá de Fernanda Jael Rodríguez Monroy.

