Descarta AMLO incremento en la deuda pública por Presupuesto 2024

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia de prensa matutina que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 no representará un incremento en la deuda pública.

“’¡Qué barbaridad, va a haber déficit!’. No, la deuda pública de México es menor a la deuda pública que dejó Calderón y que dejó Peña Nieto”, expresó el mandatario.

Ahora es distinto, afirmó. La inversión pública este año es de un billón de pesos, mientras que en el último año del presidente Enrique Peña Nieto fue de 500 mil millones, “ahora es el doble, aquí está”, puntualizó.

“El pueblo no existía, eran estos grupos los que dominaban y se dedicaban a saquear, a robar. Le llaman a eso ‘hacer negocio’, pero no, porque el negocio es el que se obtiene un contrato mediante un proceso de licitación o por adjudicación, y el que hace la obra obtiene una utilidad del 30%, como cualquier empresa; pero aquí no es así”, indicó.

López Obrador advirtió: a “robar a otra parte, ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos”.