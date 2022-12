Descarta López-Gatell falta de vacunas contra la influenza, puntualiza 71% de cobertura

Ante los señalamientos realizados por la prensa en los últimos días, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell descartó la falta de vacunas contra la influenza, esto en conferencia de prensa matutina,

López-Gatell puntualizó que de la inoculación contra la infección respiratoria se ha alcanzado un 71% de cobertura de vacunación en los grupos prioritarios. Hasta el 16 de diciembre se ha vacunado contra la influenza a casi 8 millones de niñas y niños menores de cinco años y a más de 10 millones de adultos mayores de 60 años o más.

“Parece que hace 15 días la prensa mexicana se confundió un poco con la idea de por qué se pone la vacuna así como se pone en Europa y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y empezaron a especular si faltaban vacunas. No, no se preocupen, las vacunas se adquirieron, es más o menos la misma cantidad, ajustada por población, que se usa desde 2007 en México, entonces no hay razón para preocuparse”, afirmó el subsecretario.

Sostuvo que este esquema de vacunación está recomendado por la OMS en naciones como Dinamarca, Suecia, Noruega, entre otros países.

Es por eso que se han priorizado su aplicación a personas de riegos como adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad, porque así lo dicta el esquema.

Los grupos prioritarios de vacunación son aquellos niños y niñas de 6 a 59 meses, personas mayores a 60 años, así como personas entre los 5 y 59 años de edad con comorbilidades y personal de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Contagios de sexta ola COVID-19 superan inicio de la quinta