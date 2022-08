Te podría interesar: Ex alcalde es acusado de violar una menor, en SLP

En la publicación, la mujer aseguró que ella no es la única víctima de este presunto agresor. “Por eso mismo alzo mi voz; esto no es sólo una lucha propia, es de muchas. Con la cabeza en alto lo señalo y voy a seguir luchando por la justicia que nos merecemos” , recalcó.

“Este sujeto no puede seguir suelto en las calles; es un peligro para nuestra sociedad y debe enfrentar las consecuencias” , señaló Lambert, quien acusa a Marcelo N de haberla violado la madrugada del pasado 13 de marzo en una residencia de Acapulco .

San Luis Potosí, SLP. Marcelo N, nieto de Marcelo de los Santos Fraga , ex gobernador panista de San Luis Potosí (2003-2009), fue arrestado ayer en Guerrero por su presunta responsabilidad en el delito de violación de Gaby Lambert , confirmaron autoridades de la segunda entidad.

Agradeció a las autoridades de Guerrero que “hicieron en poco tiempo lo que no pudo hacer la Fiscalía de San Luis Potosí en cuatro meses” y solicitó a este último organismo que actúe con apego a derecho y no defienda “a un poderoso amigo del fiscal”, ya que, afirmó, falta atender a más víctimas que denunciaron en territorio potosino y cuyas carpetas de investigación no han tenido avance.

“Todo lo que he vivido en estos meses ha sido un proceso demasiado difícil y cansado, tanto emocional como físicamente, en todos los aspectos. Mi vida cambió por completo y abrí los ojos de la realidad, del círculo podrido del que era parte y del que ya no pienso pertenecer”, agregó.

Explicó que desde el instante en que sufrió el abuso referido sintió la necesidad de contarlo, pero debido a la discreción que necesitaba el caso debió mantenerse en silencio.

