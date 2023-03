“Una buena parte del Poder Judicial están al servicio de caciques y potentados, no imparten justicia, no atienden a gente pobre, solo atienden a los que tienen dinero y buenos abogados, no atienden a quien no tiene con que comprar su inocencia”, mencionó.

En su intervención durante la conferencia matutina insistió en su crítica sobre el salario o recursos que percibe un ministro, quienes percibieron de 500 a 600 mil pesos mensuales, dijo.

“Es un deshonesto y no puede estar impartiendo justicia, no puede ser servidor público, pero todo esto tiene que ir cambiando”, agregó.

“No son sensibles, no le tienen amor al pueblo, ese es el fondo del asunto, son de corazón duro y son indiferentes al dolor humano, por eso no deberían estar ahí. No es un asunto fácil, es complejo, es algo que tiene que ver con la formación de los abogados”, mencionó desde Palacio Nacional.