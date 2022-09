Diputados aprueban eliminación de Horario de Verano, pasa al Senado

La iniciativa contempla una excepción para que los municipios que tienen frontera con Estados Unidos , una franja de unos 20 kilómetros , conserven el horario de verano a fin de no afectar el intercambio comercial.

Sergio Barrera Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, denunció que el debate se trata de una cortina de humo, toda vez que hay temas más relevantes para discutir.

“Votaremos en abstención en señal de desacuerdo porque no nos parece bien que esta reforma ocupe nuestro tiempo en una crisis económica, social, y de seguridad. No seremos comparsa para esta farsa, creemos que el dictamen no amerita siquiera un posicionamiento”, indicó.

Gerardo Fernández Noroña, del PT, recordó también que él propuso una iniciativa en la materia desde la pasada legislatura.

“La gente no quiere que se termine el entendido del horario de verano, sino la monstruosidad de estar cambiando seis meses el horario, los seres humanos no somos de hule, no somos máquinas, y cada que se adelanta o se atrasa una hora, es un desajuste para el organismo”, expresó.

Del PRI, Blanca María del Socorro Alcalá, consideró que en su bancada “creemos que los beneficios o perjuicios de la iniciativa son diferenciados dependiendo de la entidad, y por ello también será diferenciada nuestra votación”.

Del PAN, la diputada Laura Contreras denunció que “la propuesta del Presidente se queda corta”, pero adelantó que votaría a favor.

“En un principio propuso que se eliminara el horario en todo el país, solo exceptuando los municipios fronterizos, sin realizar un análisis serio para conocer el sentir de las personas en cada estado. Hay afectaciones económicas, sociales y de seguridad, principalmente en países fronterizos, pese a ello, reconocemos que la iniciativa responde a un reclamo constante de la población, por ello votaremos a favor, pero sí creemos que se debió profundizar en el análisis”, indicó.

Elías Lixa, también del partido albiazul, celebró que se haya avalado una reserva para que cada estado o municipio decida su huso horario.

“Hay estados que tendrán horario de verano permanente como Chihuahua o Quintana Roo, hay estados completos que cambiarán su horario dos veces al año, como Baja California, porque así les conviene, y hay estados en donde incluso algunos de sus municipios van a tener horarios distintos, estamos abordando una solución nacional desde la perspectiva de lo local, estamos haciéndonos conscientes de que la realidad que se vive en nuestros estados es mucho más trascendente que la discusión que podamos tener aquí para ver quien tiene la razón. Esta es una iniciativa que, sin duda, de aprobarse, tendrá efectos positivos”, concluyó.

Tras ser aprobada, fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis y votación

(Con información de El Universal)