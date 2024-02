Disparan a aspirante de Morena para la alcaldía en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Un grupo armado disparó contra la camioneta de Gabriel Orantes Villatoro, aspirante por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la candidatura de la presidencia municipal de San Fernando.

El político denunció la agresión, que no dejó víctimas ni lesionados. Los hechos ocurrieron cuando salía con su equipo de trabajo de San Fernando a Tuxtla Gutiérrez, después de la jornada de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Padres de los 43 protestan frente al Senado, exigen comparecencia de titulares de Sedena, FGR y SRE

“Pasando la entrada de la colonia 16 de Septiembre hay un Oxxo, justo en ese momento se me pegan dos camionetas con luces de patrullas. Permití el paso, pero de pronto las camionetas que estaban al lado mío, veo que empiezan a sacar armas largas. No nos detuvimos, seguimos de largo”, explicó el morenista.

“Empezaron a disparar (...) están atentando contra la vida, dispararon realmente a matar; tenemos un disparo que va directo a mi persona, que voy como conductor y dos más. Venimos a presentar la denuncia, pero la Fiscalía no nos da la atención adecuada”, detalló el aspirante.

Orantes Villatorio señaló que estos casos no pueden quedar así. “Estamos trabajando, no nos metemos con nadie. No es posible que a menos de cinco kilómetros de una caseta de seguridad, que está aquí pasando La Cañada, tengamos esta situación casi frente a un Oxxo”, mencionó en una entrevista.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué tratan los spots de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Álvarez Máynez para la campaña presidencial?

“Hay que cuidarse, la inseguridad está a tope, yo fui víctima de esto, por fortuna estamos con vida, veamos la trayectoria de las balas. Nos salvamos de puro milagro”, expresó Gabriel Orantes.

El aspirante a la candidatura afirmó que pese a la agresión que vivió continuará con su trabajo político.

“El que nada debe nada teme, yo voy a seguir caminando. Estamos buscando cambiar esta situación, queremos un Chiapas más seguro”, mencionó.