Donald Trump arremete contra Guardia Nacional; ‘son incorrectos, como Pancho Villa’

En un evento en el estado de New Hampshire, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habría otorgado 28 mil soldados de la Guardia Nacional al republicano, con motivo de dar fin al narcotráfico y evitar la crisis migratoria.

Sin embargo, también comparó a los elementos con Pancho Villa, reiterando que éstos carecen de “corrección política”; criticó que a los soldados estadounidenses se les exige guardar cierta compostura, y en México los miembros de la GN son similares al caudillo en su rudeza.

“¿Recuerdan cuando decían que México no pagó la construcción del muro fronterizo? Nos dio 28 mil soldados gratis, eso es mucho más que un poco de dinero para el muro. Como Pancho Villa, con sus balas cruzadas sobre el pecho”, lanzó hacia los asistentes.

”Estos soldados mexicanos tampoco son políticamente correctos. Los nuestros tienen qué ser políticamente correctos. Si un soldado nuestro le habla a una persona de forma ruda, será encarcelado por el resto de su vida”, amagó.

Trump recordó que, durante su mandato, exhortó a AMLO a entregarle los elementos de seguridad y desplegar medidas para el control migratorio, indicando que incluso amenazó a México con la colocación de aranceles a las importaciones mexicanas.

“Yo le dije al presidente: ‘Hay mucha gente cruzando desde México. Los cárteles están trayendo gente realmente mala. Tienes que darnos soldados’”, ante esto, AMLO respondió, según el exmandatario, con un “No, no, no, no haré eso”.

”No lo hagas, pero sufrirás las consecuencias”, recordó el republicano y actual aspirante a la presidencia de Estados Unidos, desde el ala conservadora del país.