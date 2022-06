Edomex: la entidad que más recibe apoyos sociales, presume AMLO

Fue el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quién hizo un llamado a la unidad de los Gobierno durante la inauguración del Banco del Bienestar -sucursal San Sebastián Morelos-, en el Estado de México (Edomex)

Así como que presumió que durante su administración, Edomex fue la entidad mexicana que recibió el mayor número de apoyos sociales, debido a que es el estado con más población y más pobres del país.

“Cuando se es gobierno no hay que distinguir a nadie, no hay que excluir a nadie, no hay que discriminar a nadie. Una cosa es el partido, cada quien es libre de tener el partido que quiera, pero partido, como su nombre lo indica, es una parte, el gobierno representa a todo el pueblo”, dijo el Mandatario Federal en su discurso.

AMLO estuvo acompañado por el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, quién es proviniente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es de recordar que la entidad comenzará sus procesos de elección de nuevo Gobernador el próximo año; siendo Edomex una de las tres entidades gobernadas por el PRI actualmente.