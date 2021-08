El Talibán ‘vendrá por gente como yo y me matarán’: alcaldesa afgana

La actual alcaldesa de Maidan Shahr, capital de la provincia de Vardak, Afganistán, Zarifa Ghafari, aseguró que el régimen Talibán que recién vuelve a tomar el control del país asiático, irá por ella pues no le perdonará haber infringido sus reglas estrictas para con la mujer.

En entrevista para el portal iNews, Zarifa dijo que “vendrán por gente como yo y me matarán”:

“Estoy sentada aquí esperando que vengan. No hay nadie que me ayude a mí ni a mi familia. Solo estoy sentada con ellos y mi esposo. No puedo dejar a mi familia. Y de todos modos, ¿a dónde iría?”, agregó la alcaldesa de 27 años.

Y es que la joven en el pasado ya ha sufrido amenazas y hasta intentos de asesinato por los talibanes, habiendo acabado ya con la vida de su padre, Abdul Wasi Ghafari en el 2020, un coronel del ejército afgano.

Ghafari es economista por la Universidad de Punjab, en la India, y fue elegida alcaldesa por el presidente Ashraf Ghani Ahmadzai cuando tenía 26 años.

Ahora la vida de Zarifa corre peligro, pues el régimen Talibán es reconocido por sancionar a las mujeres que logran sobresalir.

De acuerdo a información que circula, en su primer día en el cargo fue acosada por un grupo de hombres en su oficina que le exigían renunciar, pero logró conservar su puesto.