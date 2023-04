El TEPJF ha hecho cosas indebidas, no los veo con buenos ojos: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó en “La Mañanera” sobre la discusión que tendrán diputados sobre las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“No estoy muy informado (sobre la reforma al TEPJF), pero no veo con buenos ojos al Tribunal porque ha hecho cosas indebidas. Por ejemplo, no voy a olvidar que los del INE le quitaron las candidaturas a los propuestos en Guerrero y en Michoacán, a los precandidatos”, comentó.

“Usted me habla del Tribunal, quién sabe cómo esté eso, pero no es un tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo y ojalá (...) se estudie el caso que estoy hablando y que me digan si tengo razón o no, y por qué actúa así el Tribunal”, respondió el presidente a la prensa.