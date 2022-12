CDMX.- El próximo año Coahuila y el Estado de México realizarán elecciones para renovar gubernaturas; comicios que para Morena son claves ya que son los últimos bastiones del PRI.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, detalló que los comicios serán complejos, pero confía en que hay posibilidades de ganar.

Morena definió a sus candidatos por una encuesta interna en la que en Coahuila se eligió a Armando Guadiana. El senador superó en la encuesta interna a Ricardo Mejía Berdeja, Luis Fernando Salazar y Reyes Flores Hurtado.

Sin embargo, Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, desconoció los resultados y aseguró que el proceso estuvo amañado.

Delgado reconoció que la selección del candidato dividió a Morena en Coahuila.

“En Coahuila hubo división interna, pero aún así Morena tiene una aprobación de 50 por ciento (...) Vamos a salir adelante”, confió Delgado.

Mientras que en el Estado de México fue seleccionada desde agosto pasado Delfina Gómez, exsecretaría de Educación Pública.

Se trata de la segunda vez que participa en comicios por la gubernatura, aunque ahora las encuestas la colocan con el 58 por ciento (%) de las preferencias.

“No es una lección fácil, vamos contra el Grupo Atlacomulco, tienen todo el dinero del mundo. Yo he dicho que (el gobernador Alfredo) Del Mazo ha venido acumulando autorización de deuda que no ha ejercido y eventualmente pueda ejercer en 2023. Hay que tener mucho cuidado”, señaló Mario Delgado.