Elecciones del 2024 serán competidas, asegura Ricardo Monreal

“Hay una relación de respeto, lo más importante de los gobernadores es que mantengan imparcialidad, tampoco le pido que me respalden, pero si mantienen respeto a todos, es correcto, porque si hay apertura no debe haber ruptura, si hay piso parejo se abona. Voy a luchar a la buena, no voy a hablar de la gobernadora...en algunos estados me han recibido los gobernadores, como Michoacán, Hidalgo, Zacatecas, Sinaloa, es decir, no debe haber diferencias, yo apoyé mucho a Lorena en su campaña al gobierno y así pasa, pero no me extraña ni lo lamento ni quejo, quienes sus estilos propios...lo único que pido es respeto”.

Antes, en su cónclave con simpatizantes, reiteró que es, de los aspirantes presidenciales, la persona con mayor experiencia, capacidad y trayectoria, por lo que confió en que la voluntad ciudadana se impondrá en la designación, al tiempo que lamentó el despilfarro de recursos en la promoción de sus adversarios por esta nominación.

