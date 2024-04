Elecciones en México 2024: lo que hay que saber

Por Emiliano Rodríguez Mega

Las votaciones del 2 de junio serán históricas de distintas maneras.

Serán los mayores comicios del país en cuanto a votantes y cargos. Se espera que casi 99 millones de personas emitan su voto para elegir más de 20.000 cargos locales, estatales y en el Congreso, así como la presidencia del país.

Y, por primera vez en su historia, el país elegirá a una presidenta, ya que las dos principales candidatas que postulan al cargo son mujeres.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tiene permitido volver a contender, según lo establecido por la Constitución, y ha respaldado con fuerza a su protegida y correligionaria del partido Morena, Claudia Sheinbaum, quien promete continuar con la agenda del actual mandatario. Su principal competencia es Xóchitl Gálvez, una crítica del gobierno de López Obrador que promete que hará que vuelvan los pesos y contrapeso al gobierno.

La ganadora será responsable de nominar a un nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si gana Sheinbaum, se espera que elija a alguien de su partido, lo cual podría cambiar el equilibrio de la corte en un momento en que ha servido de contrapeso al gobierno actual.

¿Quiénes son las candidatas a la presidencia de México?

Las dos principales contendientes son Sheinbaum, física y otrora jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Gálvez, exsenadora y empresaria tecnológica que a menudo se ha identificado con una agenda progresista.

Varios factores le dan la ventaja a Sheinbaum y el partido Morena. En gran medida, tal vez se deba a los altos índices de aprobación de López Obrador. Sheinbaum ha prometido seguir con la agenda de López Obrador, en parte al consolidar algunos de sus principales proyectos de infraestructura, llevando a cabo sus medidas de austeridad y mantener sus programas de bienestar social.

Millones de mexicanos se han beneficiado de transferencias directas de dinero y de subsidios a la electricidad en la gestión de López Obrador. Pero también ha buscado socavar las instituciones electorales y de vigilancia y le ha otorgado al ejército un gran papel en la política y la economía.

En contraste, Gálvez ha prometido formar un gobierno de coalición con una pluralidad de voces que defiende los pesos y contrapesos democráticos. También propone desmilitarizar gradualmente al país, retirar a las fuerzas armadas de deberes civiles y redirigirlas para enfrentar al crimen organizado, un reflejo de su argumento de que el gobierno no ha hecho suficiente para disminuir los altos niveles de violencia relacionados con el narcotráfico que flagelan a México.

No obstante, muchos votantes ven a los partidos que Gálvez representa como responsables del legado de corrupción que México ha tenido dificultades para desterrar.

¿Cuáles son los principales temas de las elecciones?

Los votantes consideran que la violencia de los cárteles es el principal tema electoral. Con pocas excepciones, el actual gobierno ha tenido dificultad para controlar los homicidios, desapariciones y actos de extorsión que arrasan al país.

Las elecciones tampoco se han librado de la violencia. Decenas de aspirantes a alcaldías y puestos locales han sido asesinados y cada mes hay muchos más que son blanco de ataques. Los analistas dicen que estos estos comicios son incluso más violentos que los de 2018.

La corrupción es otro de los temas importantes para los votantes. Durante años, los niveles de corrupción en México han permanecido constantes, a pesar de la promesa del actual gobierno para ponerle fin al problema. Las instituciones públicas siguen operando sin transparencia y los gobiernos locales y el federal han reducido la autonomía de organismos anticorrupción clave y limitado su presupuesto y personal.

También hay una crisis migratoria. Incluso cuando México ha aumentado la vigilancia y detenido a más migrantes que en las últimas dos décadas, un gran número de personas siguen cruzando su frontera sur para intentar llegar a Estados Unidos.

¿Quién se espera que gane?

Hasta ahora, Sheinbaum ha dominado la contienda a la presidencia, con una ventaja de entre 24 y 27 puntos porcentuales arriba de Gálvez.

Si bien algunas encuestas de opinión le dan la ventaja en el Congreso al partido oficialista Morena, que actualmente tiene mayoría, no está claro si logrará obtener las dos terceras partes de los curules para poder pasar legislación. Sin esta supermayoría, Morena, con Sheinbaum en la presidencia, tendría que negociar con la oposición.

¿Cuándo se sabrán los resultados de las elecciones del 2024 en México?

Los resultados preliminares se darán a conocer en tiempo real por el Instituto Nacional Electoral. El conteo que determina el resultado final tendrá lugar del 5 al 8 de junio.

