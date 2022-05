$!Ella es Ofelia, la perrita que salvó a su dueña de un asalto en la CDMX

“Me acaban de tratar de asaltar a tres cuadras de mi casa, llegó un vato por atrás de mí y me jaló la capucha de la sudadera, me estaba ahorcando cab... y me dijo que le diera mis cosas ”, escribió.

La canina “le brincó al hombro y ahí le pegó otra mordida, el vato empezó a sangrar y el otro (cómplice) que venía en la moto le gritó que ya se viniera, que el ruido estaba llamando la atención. Vi que este tipo quería sacar algo de su pantalón, me imagino una navaja o algo pero no podía”.

“Yo la solté cuando vi que lo tenía prensado. El wey empezó a gritar que nos iba a matar a mi y a mis perras, no sabía si correr y dejar a Ofelia ahí o qué hacer. El vato empezó a patear a Ofelia y aunque la escuchaba chillar con las patadas ella no soltó ”, continuó.

La joven da aconocer que llamó al 911 pero nunca llegó la patrulla y que aunque el asaltante no logró quitarle nada estaba muy molesta porque ya no puede siquiera salir a pasear a sus perras tranquila.

“Si no tuviera a Ofelia me hubieran robado y quien sabe que más me hubieran hecho”, dijo la joven y escribió finalmente: “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas y la Ofelia.Gracias, Ofe”, y compartió una foto de su perrita.

La publicación rápidamente se viralizó y para las 21:00 horas ya tenía más de 5 mil comentarios y 43 mil favs en Twitter.